拿度相隔兩年再晉身男單公開賽決賽

14度於法網封王的拿度周六（20日）在博斯塔德網球場舉行的瑞典公開賽上以盤數2比1擊敗克羅地亞球手艾杜高域（Duje Ajdukovic），自2022年法網公開賽以來首次闖入決賽。

拿度周五（19日）與對手打足三盤成功逆轉晉身4強後，於準決賽以同樣盤數反勝對手。「泥地王」拿度首盤以4比6失去領先優勢，緊接直落兩盤以6比3及6比4，五次破對手的發球局之下，雙方爭逐長達2小時13分鐘後，拿度以逆轉姿態反克艾杜高域，最終成功晉身男單巡迴賽決賽。

正為周五開幕的巴黎奧運作最後熱身的拿度，雖然首盤曾經落後，但中後段成功重拾狀態應戰，賽後在場上接受採訪時他表示： 「老實說，我認為這是一場艱難的比賽，艾杜高域是我對抗過的最好的對手其中之一。我已經很長時間沒有進入過決賽，所以今場的表現是有不錯的發揮，我對能夠晉身男單公開賽決賽感到非常高興。」另外，在賽後記者會上，拿度決定為男單決賽保存體力，宣布將退出原定於周六下午的雙打準決賽。拿度將在決賽中迎戰七號種子35歲的葡萄牙籍球手波治斯（Nuno Borges）。