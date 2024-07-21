飛鷹青訓計劃啟動　呂楚威盼來季新陣闖甲一前6

飛鷹籃球隊全新主場於周日（21日）揭幕並宣布正式啟用，同時亦進行青訓計劃Rise Up啟動禮，旨進一步拓展飛鷹培訓籃球員及將籃球運動推廣至社區。此外，飛鷹總教練呂楚威表示在來季亦將有全新陣容亮相。

飛鷹籃球隊主席鄧耀榮出席是日活動，見證新場館開幕及青訓啟動，他表示對自己和飛鷹具特別意義：「場館翻新過程經歷萬難，今啟用絕非容易，希望未來能集中用於青少年、特別是在青訓上，為這些有活力和潛質的年輕球員制造更多進步空間。」他續說：「飛鷹籃球隊現處於重組階段，會給多些年輕球員落場表現的機會，當然亦會保留一些相對有經驗的球員，希望來季可以達到中游成績，亦盼望未來幾年能夠重返聯賽4強。」

飛鷹籃球隊教練呂楚威偕同一眾飛鷹甲一球員到場，更即場指導青訓隊展示訓練成果，他對新一代球員充滿期望：「希望能透過今次的青訓計劃，提升學員的技術和品行，同時鍛鍊良好心態，培養一班能夠與外國競爭的優秀球員。」

對於在甲一聯賽的期望，他盼望飛鷹來季能挺進6強：「今年加入很多比較年輕的球員，他們在同年齡層相對較為優秀，速度和防守都不錯，惟比賽經驗不足，所以同時亦攬入幾個有經驗的球員，做到以老帶新，希望能將他們的經驗分享給年輕一輩，期望在未來球隊成績可以愈打愈好。」他亦透露，林凱光和黃浩賢等人將會於來季亮相披上飛鷹戰衣。