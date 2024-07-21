香港隊　現身見面會有求必應　陳肇鈞：球員份內事

足總周日（21日）邀請港隊成員陳肇鈞（Philip），出席在會展舉行的「運動消閒博覽」，期間這名攻入「亞洲盃」史上第1000球的中場，不斷為球迷簽名、合照，有求必應，十分親民。Philip受訪時稱僅做好「份內事」，自己之後會繼續落力為港隊宣傳。

今次球迷見面會下午4時才開始，但15分鐘前足總攤位前已出現人龍，而身為上季「4料足球先生」的Philip亦相當識做，除不斷簽名之外，又帶同「香港足球先生」、「港超聯港隊最佳球員」 兩個獎座來到現場讓大家「朝聖」。在約1小時的活動期間，有不少球迷做出Philip「右手扮槍、指着太陽穴、合起雙眼」的招牌慶祝動作，場面惹笑。

陳肇鈞隨後接受本報記者訪問，認為今次前來與球迷見面，絕對是身為球員的份內事：「好高興，我覺得所有國家、球會必須同球迷、公眾聯繫，始終佢哋先係最大資產。我會繼續以身作則，無論場內、場外都會努力做好宣傳工作，希望可以感染其他人。」

至於是日特意來到現場的球迷蔡小姐，表示自己近年才開始留意Philip，惟對這名中場非常欣賞：「第一場睇Philip係香港對新加坡，嗰陣係後備落場，但之後再慢慢變成正選，見證到佢嘅努力、永不放棄精神，好開心佢入到亞洲盃第1000球。」