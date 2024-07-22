【有片】巴甲離奇絕殺　球員高IQ舉動被罰12碼

足球場上無奇不有，周日(21日)巴甲上演罕見一幕，爭標份子法林明高主場對基斯奧馬，完場前1分鐘靠爭議12碼贏波。當時法林明高禁區內有射門機會，點知基斯奧馬後防靈機一觸，踢向場上突然出現嘅「第2個波」，桌球式將比賽波撞走化解危機！球證最終吹罰12碼，巴西足總事後解畫證實判決正確，不過球員嘅高IQ解圍仍獲網民大讚。

法林明高同基斯奧馬當時踢成1比1，89分鐘艾華頓索拉斯突入禁區中路準備射門，當時禁區內仲有另一個由看台掟出嚟嘅波未被清理，基斯奧巴守將阿蘭奴知道追唔切，選擇直接抽向「第2個波」，將比賽緊嘅波喺艾華頓索拉斯面前撞走。雙方球員即時向球證投訴。基斯奧巴球員認為球場上出現兩個波，應該先停止比賽，但球證就吹罰12碼，阿蘭奴亦2黃1紅被逐，法林明高由加比爾巴保沙操刀射入絕殺。

網民賽後激烈辯論，有人認為「第2個波」出現喺禁區內影響守方防守，球證應該先吹停比賽；亦有網民指「第2個波」並冇直接影響比賽，阿蘭奴「出蠱惑」理應受到懲罰。不過更多網民稱讚阿蘭奴反應極快：「阿蘭奴IQ有1,000，係個天才」、「阿蘭奴嘅高智慧得唔到應有回報」。

巴西足總周一(22日)發布VAR判決錄音，指球證當時運用國際足協例書102頁第1章12條，當有球員用物件掟向足球、對手或球證；或者用其他物件觸碰足球，都會被判直接自由球，所以球證判決正確。網上亦有影片出現，證實將「第2個波」掟入球場嘅，係一名法林明高球迷。