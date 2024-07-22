香港金牛主場首敗　展開作客之旅尋求反底

香港金牛周日(21)晚續在修頓主場出戰全國男子籃球聯賽（NBL），力戰下以87：92不敵合肥狂風峻茂，吞下今季主場首敗，7連勝告終，今日（23日）作客武漢錕鵬力爭重回勝軌。

香港金牛挾連挫武漢錕鵬、江西贛馳氣勢撲擊合肥狂風峻茂，今場正選陣容稍作調動，由中鋒劉傳興取替侯天一，與鍾斯（Dominique Jones）、朱松瑋、刁展望及董健先發。主隊初段慢熱，開賽即落後0：5，之後陷入苦戰，雖然一度靠劉傳興三次殺入籃底上籃得分，收窄至最接近的10：12，但未能有效防守客軍外援的攻擊，第一節憑獲加（Jordan Walker）的壓哨3分波追至19：28。

第二節開波香港金牛有鍾斯、獲加及劉傳興內外開弓，打出9：0的攻勢扳平28：28，可惜防守效率未有提升，進攻端再次陷入掙扎，幸好各將隨後連番衝擊禁區，逐漸收復失地，最後半分鐘刁展望的3分球，加上劉傳興籃下得手，主隊迫和45：45返回更衣室。

換邊後，香港金牛被對手連轟8分後找回進攻節奏，鍾斯、侯天一、朱松偉、獲加輪流得分，咬緊對手，僅落後66：69進入最後一節。第四節，客軍進攻端繼續發難，頻施3分冷箭，進一步拉開比分，主隊末段雖有盧杜偉射入3分球一度追平82：82，惟最終仍未能扭轉劣勢，以87：92告負，7連勝告終。香港金牛是役共3人得分上雙，鍾斯、獲加分別攻入23分及20分，劉傳興有15分貢獻。

香港金牛完成15場賽事後錄得13勝2負戰績，依然排聯賽榜首位。

香港金牛教練解立彬賽後表示：「在主場打成這樣的比賽，確實是對不起到場為我們助威的球迷。總結來說就是一個詞語『鬆懈 』。接下來三個客場比賽，兩天一場，也沒有太多時間，只能打好下一場賽事。」