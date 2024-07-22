拿度瑞典賽獲亞軍唔滿意　即將出戰奧運打兩項

西班牙網球傳奇拿度在瑞典公開賽的「奧運熱身之旅」以亞軍止步，周日以直落兩盤3比6、2比6不敵葡萄牙的波格斯，無緣捧盃，賽後坦言不滿自己表現。

38歲的拿度今次旅程連贏4仗，甚至在男雙都能闖入準決賽，只是最後想集中單打而棄戰，相信很多球迷對拿度的表現放心兼「收貨」，然而一向對自己要求高的拿度，賽後對自己整體表現則認為：「水平遠遠未達到應有的，可能還有體能問題，這是漫長的一周，但重要的是身體沒有受到傷害，從精神及身體上來說，我不習慣連續打四天，打了很長的時間。」

不過，拿度對波格斯送上很高評價，這是他們首次碰頭：「他在很多方面都做得很好，沒有特別漏洞，回擊不俗，我祝願他好好享受奪冠的美好時光。」拿度將會飛到巴黎為本周五開幕的奧運會作戰，他將會出戰單打及與西班牙小天王艾卡華斯合作男雙，力爭獎牌。

「今次打入決賽，一切都是正面的。」瑞典賽是拿度在2022年後首次躋身巡迴賽決賽，他對於未來一周充滿期待，「我可以應付長時間的比賽而沒有受傷，這是很好的，希望可以繼續保持。」拿度去年曾表示今年賽後結束後將會掛拍，而奧運會是他的目標之一，拿度曾於2008年及2016年分別奪得男單及男雙金牌。