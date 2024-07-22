收唔到科！安素重返河床 萬人合唱歧視歌

阿根廷喺贏美洲盃冠軍後，爆出國腳唱種族歧視歌曲風波，主角安素費南迪斯雖然即時道歉，但據報已得罪晒一班車路士黑人隊友。安素費南迪斯周一(22日)重返母會河床，半場出現嗰陣，全場數萬球迷竟然大合唱被指歧視法國隊嘅歌曲，聲援安素費南迪斯。

美洲盃後喺阿根廷休息嘅安素費南迪斯，出席完保羅戴巴拿婚禮後，周一獲邀去母會河床對拉魯斯嘅聯賽，半場期間佢着住河床波衫亮相，主場球迷就大合唱，翻唱安素費南迪斯被指歧視法國黑人球員以及性取向嘅歌曲，令已經道歉嘅安素費南迪斯處境尷尬。

據報安素費南迪斯已被車路士超過10位隊友取消社交網關注，法國中堅韋斯利科芬拿亦已開腔炮轟，安素費南迪斯事後道歉「撲火」，但阿根廷總統同政客就高調撐球員冇做錯，令事件升至「國家級」層面。安素費南迪斯依家處於兩難，如果認衰就違背阿根廷全國立場；企硬就同車路士隊友決裂，都唔知點收科！