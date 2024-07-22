麥拿侖相隔3年再「包Q」　比雅斯迪首奪冠

麥拿侖車隊周日在F1匈牙利站成功「包Q」，澳洲年輕小將比雅斯迪贏得生涯首個分站冠軍，成為F1史上首位「00後」分站冠軍，並以23歲3個月又15日之齡成為史上第8年輕的分站冠軍，隊友諾利斯在車隊「柯打」下獲亞軍，咸美頓則獲季席，並迎來生涯第200次踏上頒獎台，跨下另一個里程碑。

今仗是F1今季第13戰，已踏入賽事的一半賽程，更是近年罕見分站前三位置沒有紅牛車王麥斯韋斯塔本。麥拿倫車隊自2012年賽後後，首次在包攬排頭兩位出賽，最終年輕車手比雅斯迪以1小時38分01秒989，而值得一提是在第68圈，英國車手諾利斯接到車隊電台發出命令，將領先位置讓予比雅斯迪衝線，讓這位「00後」成為F1史上第115位曾奪過分站冠軍的車手，而諾利斯獲亞軍，這也是麥拿侖車隊自2021年意大利站之後，第49次包攬分站冠、亞軍。

至於爭取衞冕總冠軍的韋斯塔本，起步後不久曾佔上次席，但卻被麥拿侖雙雄夾擊，至第21圈入站換硬胎，回到賽場上已排第5位，且距離咸美頓有7秒之差，其後隨着法拉利的勒卡歷入站，韋少與咸美頓僅差0.5秒左右，而在第63圈韋少試圖從後大膽超車，但賽車車軚鎖死，與咸美頓戰車發生擦碰，韋斯塔本戰車飛彈直奔去緩衝區，幸無大礙，最終以第5名衝線；而上站奪冠的咸美頓則再次「企櫈仔」獲得季席，這也是他生涯第200次登上頒獎台再創紀錄。

經過本站後，車手榜仍然由韋斯塔本以265分領先，麥拿侖的諾利斯以189分排第2，法拉利的勒卡歷及沙恩斯排第3及4，而今站冠軍比雅斯迪以149分總排名第5。