力求突破！何詩蓓衝金強戰6大勁敵

上屆東京奧運，「超級女飛魚」何詩蓓（Siobhan）為香港泳隊取得「0的突破」，在女子100米、200米自由泳歷史性勇奪兩面銀牌。即將第3次參與奧運的Siobhan，今屆繼續屬於港隊獎牌希望，惟她在這兩項賽事，將遇上不少強勁對手，要再奪佳績需要發揮出100%實力。

26歲的何詩蓓先後在5項奧運個人賽達標，包括50自、100自、200自、400自及100蛙，然而在早前公布的國際泳聯報名表，卻顯示她只報名參加100自和200自，相信Siobhan此舉是為了保留更多體力，以在個人最擅長的兩樣單項，與一眾世界強敵周旋。

100自為何詩蓓主項之一，她在2023年世界盃游泳賽德國站游出52.02秒，為今屆巴黎奧運女子100自初步報名名單中最快泳手；惟20歲的澳洲新星奧姬娜嫺（Mollie O’Callaghan），僅落後何詩蓓0.06秒成為2號種子，雙方2023年曾在福岡長池世界游泳錦標賽正面交鋒，當時奧姬娜嫺快Siobhan 0.33秒奪金。隨着上屆100自奧運金牌得主、澳洲短途游泳女王麥基恩（Emma McKeon），在隊內選拔賽失利無緣參賽，令奧姬娜嫺被外界一致認為是Siobhan在100自最大勁敵。

此外，30歲的瑞典名將史祖絲當（Sarah Sjostrom）實力亦不容忽視，這名100自世界紀錄保持者，憑在2023年福岡長池世界游泳錦標賽游出52.24秒，仍被列為今屆奧運100自3號種子。她更在上月意大利舉行的山丘盃，以0.21秒之差擊敗Siobhan，絕對有力左右大局。另外，4號種子荷蘭泳手史汀保根（Marrit Steenbergen）近期表現同樣出色，她在多哈長池世界游泳錦標賽游出今年100自世界最快時間52秒26力壓Siobhan奪冠。

至於Siobhan強項200自，她在今屆巴黎奧運的報名時間為1分53.96秒，卻僅列4號種子。而頭號種子屬於東京奧運200自金牌得主堤密絲（Ariarne Titmus），2號種子則是年輕女將奧姬娜嫺，兩人更在早前奧運資格計時賽，齊齊打破女子200自世界紀錄，前者游出1分52.23秒，後者為1分52.48秒，兩人皆比Siobhan快出超過1秒。

值得一提，上述兩人與Siobhan曾在2023年福岡長池世界游泳錦標賽同場較量，當時由奧姬娜嫺奪冠，亞軍落入堤密絲手中，而Siobhan則3甲不入。還有中國代表楊浚瑄，她在東京奧運排「梗頸四」，與獎牌只差一步，亦曾在2022年匈牙利世界游泳錦標賽，壓過奧姬娜嫺封后。當然奧運7金得主、曾在2016年奪金的美國名將列迪姬，亦是獎牌有力競爭者之一。幸好17歲加拿大新星麥恩杜殊（Summer McIntosh），因主力出戰中長途距離賽事，將會避戰200自，對Siobhan而言絕對是一件好事。