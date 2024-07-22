香港隊　謝家榮李毅凱接力同球迷分享

繼陳肇鈞（Philip）後，足總周一（22日）再邀請到另外兩名港隊代表謝家榮、李毅凱，出席在會展舉行的「運動消閒博覽」，向球迷分享道接連參與杭州亞運，以及亞洲盃兩頂大賽的感受，其中「阿凱」表示這絕對是一段很好的經歷。

港隊上年先在亞運歷史性獲得第4名，今年年初更相隔54年再次殺入亞洲盃決賽周，表現大獲好評，而是次分享會吸引數十名球迷到場支持，謝家榮、李毅凱則在台上輪流接受主持人訪問，在約半小時的期間，分享道參與兩項大賽的點滴。

亞運及亞洲盃轉眼間已過去一段時間，惟後衞李毅凱受訪時直言這段經歷至今仍歷歷在目：「雖然隔咗好耐，但我唔會忘記上年喺香港隊踼咗咁多場比賽，由亞運、亞洲盃到世盃外圍賽，係一個好好經歷。」提到一班亞運功臣，每月將可獲體院資助，「阿凱」則表示屬於一件好事：「證明球員辛苦、努力冇白費，希望利用依筆資助提升自己，用表現報答番體院。」

至於門將謝家榮則承認上述兩項大賽，對宣傳港足有很大幫助：「始終成績唔錯，攞到好多曝光率。港隊、香港足球嗰陣好有熱度，球迷關注度好高，氣氛真係好好。」對於港隊之後將在9、10月份國際賽期，遠赴歐洲出戰友賽，「家榮」則指十分期待：「當然會爭取入選大軍名單同正選先，列支敦士登依啲國家可能實力冇咁強、冷門啲，但都好想親身見識吓。」