熱身賽第二擊！傑志對泰港乘勝追擊

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正在泰國集訓的港超球隊傑志相隔4日後，周二（23日）再進行第2場熱身賽，作客惡鬥上季T1「3哥」泰港。「藍鳥」上場擊敗警察泰羅，順利旗開得勝，惟贏得不太具說服力，今場相信會遇到真正考驗，且看一班新、舊球磨合之進度，能否達到新帥卡度素之要求！（on.cc東網周二晚上6時按次收費直播）

傑志首場熱身賽小勝T2球隊警察泰羅1球，但眾將明顯狀態未足，上半場除了門前風聲鶴唳外，更未有錄得任何射門。幸好易邊後表現有所改善，當中今季由冠忠南區外借歸隊的陳傲軒，後備入替建下奇功，助球隊險勝而回，他希望這屬於一個好開始：「好開心，好耐都冇代表過傑志上陣。始終第一年升上一隊嗰季，因為疫情腰斬咗，嚟緊先係我喺球隊嘅第一個完整球季。」

經過兩季外借生涯後，「軒仔」續指已累積一定經驗和信心，接下來會盡力展視自己的實力：「外借南區兩年踢咗好多比賽，信心大咗好多，亦令我清楚自己嘅能力，希望今季爭取更多出場機會同正選。」陣容方面，上場受傷的艾里奧已無大礙，今場可以候命，惟另一後衞巴登卡，則因老婆臨盆在即，需要短暫離開大軍。

至於是役熱身賽之對手泰港，為上季泰國T1聯賽季軍球隊，在上月(6月)已完成新季之組軍，本月初在華欣府展開集訓，之後踢了兩場熱身賽，對手都是T1球隊，分別以3比2擊敗拉查武里，以及3比1贏巴蜀。雖然今場有個新晉國腳射手迪拉薩因傷缺陣，以及另一泰國國腳查林薩克，正身在日本隨J1 福岡黃蜂跟操，但泰港之陣容依然十分華麗，包括泰國國腳彼拉頓、新加坡國腳艾雲芬迪、上季泰國聯賽射手榜亞軍慕達，以及幾內亞高大中鋒杜保亞等等，整體實力與上季比較，可謂有增無減。

【傑志預計正選陣容】

門將：25.泰利

後衞：6.慈英 3.鐘樂安 5.艾里奧 77.費蘭度

中場：24.顏卓彬 16.陳俊樂 7.明加索夫

前鋒：10.馬查度 27.迪美路夫 31.陳傲軒