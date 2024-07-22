本報記者飛抵巴黎直擊奧運　追訪港隊第一手消息

【本報記者余樂詩巴黎直擊】Bonjour！小記於香港時間周日（21日）晚啟程法國，展開長達23日巴黎奧運之旅，期待為大家直擊香港隊消息。

由香港直飛巴黎需時大約13小時，小記於巴黎時間周一（22日）早上到埗，機場是旅客對當地的第一印象，機場內有不少奧運元素，至於工作人員更是笑容滿面地歡迎旅客到訪，可見巴黎時隔100年再辦奧運，門面功夫亦毫不偷懶。

記者可於巴黎機場領取奧運證件及交通卡，大會相當貼心，排隊領證期間以及等行李時均為記者提供牛角包和咖啡，盡顯地主之誼。小記以香港隊吉祥物「堅仔」襟章回禮，她們直豎隨即拇指大讚「堅仔」相當可愛！

巴黎市面可見保安加強，較多旅客的景點會加派警察巡邏，另外在地鐵站亦有奧運義工解答查詢，不用擔心迷路。為慶祝巴黎奧運，巴黎市政廳近日舉行運動節，市民可免費入場，試玩三人籃球、運動攀登等新興運動，感受奧運熱潮。

今屆奧運大部分場館為故有設施，例如巴黎會議宮奧運期間將化身成主媒體中心，3層大樓將會招呼2萬5千名記者，相信這會是小記巴黎之旅重要據點之一。