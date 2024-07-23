曼城陷「拆骨」危機　3大主力要求離隊

英超冠軍曼城嘅組軍工作面臨危機，大軍周五(26日)出發美國之旅前，爆出3大主將要求轉會消息。據報奇雲迪布尼、艾達臣摩拉斯同祖利安艾華利斯都有意轉會，沙特勁旅伊蒂哈德更有意「打包」簽入艾達臣同奇雲迪布尼，領隊哥迪奧拿向來唔會強留有離心球員，曼城隨時要大執位。

巴西門將艾達臣據報最接近轉會，權威記者Romano證實伊蒂哈德同曼城正就轉會費商討，曼城要求收取4,000萬鎊，報道更指哥迪奧拿已經有晒計劃，唔會花重金收購基安盧基當拿隆馬、奧比歷等星級門將，而係提升史堤芬奧迪加做1號。艾達臣已同伊蒂哈德傾好個人條件，等待曼城開綠燈。

英國傳媒廣泛報道，比利時中場奇雲迪布尼亦決意去沙特「掘金」，33歲嘅佢同曼城只剩1年合約，高薪再續約機會唔大，佢早前已公開表明唔抗拒去沙特：「到我呢個年紀，對任何事都要持開放態度，我要諗退休之後嘅生活，喺沙特踢2年可以搵到之前踢15年嘅錢。」英國《每日郵報》指奇雲迪布尼同伊蒂哈德已達成個人協議，不過兩間球會仍未談判。伊蒂哈德早前簽入艾奧亞後，8個外援名額已用6個，最後2席可能就係留畀艾達臣同奇雲迪布尼。

至於阿根廷前鋒祖利安艾華利斯，喺上季聯賽完結後已提出轉會要求，最大原因係唔想長期出任艾寧夏蘭特嘅後備，佢協助阿根廷贏得美洲盃冠軍後，據報曼城高層將同祖利安艾華利斯會面，希望呢位24歲球星會改變主意，曼城仍視佢為計劃核心球員。消息指巴黎聖日耳門同馬德里體育會都好有興趣，車路士亦密切注意談判進展。盛傳哥迪奧拿有意喺明年約滿後離開曼城，或會影響一眾主力嘅去留決定。