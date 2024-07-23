科萊特在騎馬事故中倖免於難　望奪奧運第二金

英國馬術選手科萊特(Laura Collett)，曾於東京奧運與兩位拍檔在馬術團體三項競賽奪得金牌，她今年再為自己定立下目標，希望在巴黎奧運衝擊第二面金牌。而令人意想不到的是，她曾於11年前的一場比賽中不幸遭遇騎馬事故，馬匹直接壓在她身上讓她差點喪命，不過她憑堅強的意志和熱愛，在復康路上剋服萬難，最終如願站上五環最高頒獎台。

這場事故導致這位34歲的女子肺部被刺穿、肝臟撕裂、肩膀骨折、兩條勒骨斷裂，並陷入數日昏迷狀態，而她的右眼亦因為這場意外永久失明。儘管如此，科萊特還是在三年前參加了東京奧運，幫助英國隊贏得自1972年慕尼黑奧運以來的首面奧運三項賽金牌。

科萊特期待再次站上奧運賽場：「我非常興奮，真的很期待能夠在比賽現場看到家人和朋友。因為上次東京奧運是一種完全超乎現實的體驗，空無一人的看台，氣氛令人難以置信。而這次我想在座無虛席的觀眾台面前再拿一次金牌！」東京奧運的金牌令她渴望在巴黎取得更大的成功，她回憶道：「在那之前我從未想過帶著金牌回家，我以前經常會看著這面獎牌，能夠很好地提醒我，所有的努力都是值得的。」