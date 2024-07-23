夏蘭特變冇牙老虎　曼城殘陣裝兇作「細」

英超冠軍曼城展開「美國之旅」季前熱身賽，首站喺北卡羅萊納州教堂山迎戰些路迪，「藍月亮」缺少奇雲迪布尼、洛迪卡斯簡迪、菲爾科頓、史東斯、基爾獲加及祖利安艾華利斯等多位有份參加歐國盃或美洲盃嘅主力，鋒線上單靠艾寧夏蘭特、基亞利殊攻堅，攻力大減，加上開操不久，狀態成疑，難以大勝對手。翻查曼城近6場熱身賽有5次總入球開3球或以下，今場預計入球都唔會多。（周三早上7時30分開賽）

曼城主帥哥迪奧拿批准奇雲迪布尼、謝利美杜古、貝拿度施華、魯賓戴亞斯、文路爾艾簡治、尼敦阿基延長假期，6名主力將會於8月5日歸隊。另外有份踢歐國盃決賽嘅洛迪卡斯簡迪、菲爾科頓、史東斯、基爾獲加，以及為阿根廷踢美洲盃決賽嘅祖利安艾華利斯，仍然未有歸期，新簽巴西翼鋒沙維奧亦冇隨行。今次「美國之旅」大軍名單只有艾寧夏蘭特、基亞利殊、奧斯卡波比、歷高利維斯、兩位門將艾達臣摩拉斯、史堤芬奧迪加屬於一隊常規球員。

眾所周知艾寧夏蘭特非常依賴隊友傳送先至入到波，缺少奇雲迪布尼等猛將支援「餵波」，恐怕呢位挪威射手孤掌難鳴，隨時變無牙老虎。加上哥迪奧拿旨在試陣，預料比賽過程會大量換人，唔可以用平常角度量度「藍月亮」今場水準。

至於蘇超球隊些路迪方面，佢哋喺對曼城之前，已經踢咗3場熱身賽，並取得全勝，理論上狀態較佳，有望拉近同「藍月亮」實力距離；加上領隊羅渣士曾於英超打滾多年，非常熟悉曼城，相信有方法抵禦對手攻勢，就算輸都係小負居多。

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