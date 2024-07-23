裴栽釪建功　傑志熱身賽遭泰港逼和

正在泰國集訓的港超球隊傑志，周二（23日）在當地進行第2場友賽，與上季T1「3哥」泰港交手。傑志上半場雖然憑試腳球員裴栽釪攻入1球，取得領先，惟完場前被對方射破大門，最終以1比1賽和泰港，頭兩場友賽錄1勝1和，周六（27日）會友賽巴吞聯。

傑志是役派出泰利、鐘樂安、慈英及馬查度4名新兵擔正，上場交出助攻的試腳球員裴栽釪扼守右路，明加索夫和潘沛軒負責攻堅，迪美路夫、祖連奴和陳傲軒先列後備。

「藍鳥」13分鐘幾乎先開紀錄，趙聡悟左路傳入中間，可惜鄭展龍門前射斜。7分鐘後，形勢佔優的「藍鳥」順利打開紀錄，馬查度送出直線，助攻裴栽釪單刀射成1比0。39分鐘，傑志有機會擴大比數，惟明加索夫及趙聡悟先後起腳，皆未能攻破泰港血肉長城，傑志領先1比0完半場。

傑志換邊後作不少換人，包括迪美路夫、祖連奴、陳傲軒及袁振謙等，54分鐘，杜保亞接應右路傳中，頭槌攻門被泰利沒收。主隊繼續施壓，63分鐘，杜保亞頭槌二傳，艾雲芬迪勁射高出。直到補時階段，巴甸禁區頂施射，後備入替的石皓心欲救無從，最終兩隊踢成1比1完場。

雖然傑志末段被逼和，但主教練卡度素仍大讚球隊發揮出色：「我哋上半場用波好好，利用球場空間創造咗唔少機會，到下半場換咗好多後生仔入嚟之後，雖然受到幾大壓力，但都守得幾好，可惜最後被對手射入靚波都冇辦法。」卡度素續指如果球隊有足夠把握力，上半場理應可以入多一兩球，但強調自己已對全隊演出非常滿意。