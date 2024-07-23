踩入劍擊館發現場地未Ready　盼見證張家朗衞冕之戰

【本報記者余樂詩巴黎直擊】香港「劍神」張家朗上屆奧運男子花劍個人賽贏得金牌，感動全城，巴黎奧運他將會力爭衞冕，繼續成為今屆焦點。小記於巴黎時間周二（23日）來到劍擊比賽場地巴黎大王宮美術館（Grand Palais），百年古蹟令人讚嘆，撐港隊必到！不過現場仍有部份工程未完成，看來工作人員要「趕工」以確保比賽能順利展開了。

Grand Palais是於1900年為世界博覽會所興建，今屆奧運成為劍擊和跆拳道比賽場館。場地位於巴黎第8區，鄰近Franklin D. Roosevelt地鐵站，但最近的地鐵站出口由7月20日至8月11日以及8月22至9月8日將會關閉，訪客可出5號出口，步行約6分鐘即可抵達。這座百年建築相當宏偉，金色拱門盡顯氣派，光是想像「劍神」張家朗、重劍一姐江旻憓能在此與世界級高手較量，已令人雀躍。

由於這比賽場地暫未開放給公眾入場，小記是日進場時則需要過兩重安檢，現場所見，場館外圍仍在施工，進行翻新工程。雖然場內劍賽賽道已舖設，不過一些電子器材等設備，仍處於最後準備階段，比較令人驚訝的是，場館入口處仍有大規模鋼架搭起，相信要趕及27日開始劍擊比賽前，大會未來數天定要加快工作進度了。

巴黎大王宮過往曾舉辦多場「fashion show」，是當地的時尚地標，曾有時裝品牌將大皇宮打造成超級市場、火箭的發射基地等，留下一個個經典時刻。場館內可見觀眾席已大致完工，目前正在搭建劍道，期待一眾港將在此發光發亮。