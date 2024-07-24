38歲迪斯高入3球　摩連奴再戰歐聯旗開得勝

周三(24日)凌晨歐聯第2圈外圍賽首回合，「寸王」摩連奴首度帶領費倫巴治出戰正式賽事，旗開得勝，作客以4比3擊敗盧加諾，38歲前鋒迪斯高上演「帽子戲法」射入3球，呢兩位曾經被認為係「過氣將帥」今仗大打爭氣波，令球迷眼前一亮。

摩連奴今年1月被羅馬炒魷之後，一度傳出會去中東搵食「養老」，但呢位61歲葡萄牙名帥唔認命，上月初加盟土耳其勁旅費倫巴治，力爭捲土重來，今仗歐聯係「寸王」成為費倫巴治教練後首場正式賽事，立即做齣好戲協助球隊戲劇性反勝。

開賽4分鐘，費倫巴治就落後，幸好戰至上半場補時獲得12碼，由迪斯高主射入網扳平，換邊後僅30秒，呢位波斯尼亞國腳勁射入網，協助費倫巴治反超前。

雖然瑞士球隊盧加諾一度追至2比2，但迪斯高再建一功，完成「帽子戲法」，加上卡迪奧盧遠射入網，費倫巴治領先至4比2，即使補時被盧加諾入番1球，都無阻摩連奴重返歐聯首戰打響頭炮。

賽後摩連奴似乎唔滿意贏得少，批評盧加諾主場人造草皮唔適合舉行比賽：「我唔係想搵藉口，但球員喺人造草皮比賽，非常難適應，連盤球都困難，歐聯竟然出現人造草皮球場，實在令人難以接受，我唔明點解歐洲足協會批准，同埋盧加諾選擇喺人造草皮比賽，亦拎唔到好成績。」雙方將於7月31日凌晨踢次回合，屆時摩連奴可以畀對手見識費倫巴治「優質主場」。