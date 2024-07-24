世界泳聯檢測奧運泳手　中國泳手人均21次

世界泳聯嚴格檢測奧運泳手，以確保在最乾淨及公平下比賽。(Getty Images)

世界游泳聯會周二(23日)公布就巴黎奧運開賽前成功實施了歷來最全面及最嚴格的測試計劃，為參加今屆奧運的運動員共進行了2145次禁藥測試，每位泳手平均3.4次，但中國泳手則高達21次。

「自2024年1月1日起，世界泳聯對參加巴黎奧運的運動員共進行了2145次檢測，再加上其他反興奮劑組織開展的檢測，世界泳聯旗下的奧運泳手總共接受了4774次檢測，平均每人3.4次。」報告中表示這是近三屆奧運檢測最多的一次，比起上屆東京奧運的2002次多近一千次。

在報告中亦顯示中國運動員在這段期間，是人均進行最多，31位參加巴黎奧運的中國泳手，平均每人進行了13次藥檢共418次檢測，而連同其他禁藥組識的檢測，中國泳手平均每人進行了21次，次數遠比其他歐美選手，而美國共有46名泳手爭逐巴黎奧運，平均每人進行了6次藥檢，意大利及匈牙利泳手也平均進行5次檢測，另一游泳強國澳洲，人均4次檢測。

世界泳聯會長Husain Al-Musallam坦言:「我們要高度確保運動員在一個乾淨及公平的環境下比賽；我們嚴格測試計劃反映了我們致力維護游泳運動最高誠信標準的決心。

游泳項目共分六項包括競賽游泳、跳水、韻律泳、水球、公開水域游泳及高台跳水，上述均被國際奧委會（IOC）認可；巴黎奧運率先於本周六（27日）展開競賽游泳的爭逐。