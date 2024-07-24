英國馬術名將開幕前退出奧運　涉嚴重違規被禁賽

英國馬術殿堂級選手兼三屆奧運金牌得主杜雅爾丹（Charlotte Dujardin）涉嫌違反動物保護政策，被國際馬聯（FEI）暫時停賽，將會退出包括個人盛裝舞步和團體賽項目在內的所有奧運賽事。

國際馬術聯會周二（23日）發表公告，指近日收到一段未公開的訓練影片，影片中顯示杜雅爾丹在私人馬廄進行的訓練期間，做出了懷疑違反馬匹福利原則的行為，但當局未公布影片的內容細節，表示目前正調查相關事件。有知情人士透露該影片中拍攝到，夏洛特杜雅爾丹用鞭子對其拍檔使用過度武力的鞭打畫面。國際馬術聯會已宣布杜雅爾丹禁賽6個月，並強調「譴責任何違背馬匹福利的行為」；英國馬術協會（British Equestrian Federation）同樣將杜雅爾丹禁賽。

而杜雅爾丹方面則在聲明中回應事件，表示自己沒有傷害拍檔的意圖，但宣布調查期間不會參加任何賽事，包括周五（6日）開幕的巴黎奧運，在等待國際馬術聯合會的調查結果前，自己將不會再有相關評論和說明。

國際馬術聯會主席Ingmar De Vos表示，對事件深感失望及表示強烈關注，尤其巴黎奧運即將開幕：「但解決任何虐待事件是至關重要的責任，因為我們要保障馬匹的福利不能受到損害。」39歲的杜雅爾丹是英國史上最成功的運動員之一，過去三度參加奧運會獲得3金1銀2銅。