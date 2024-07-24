香港⾦⽜作客挫武漢錕鵬　重上勝軌續排NBL榜⾸

朱松瑋(白衫)今仗表現搶鏡，交出全場最⾼的26分。(相片由公關提供)

香港⾦⽜周二(23日)晚出戰全國男⼦籃球聯賽(NBL)，在約百位在武漢⼯作的香港⼈入場打氣下，作客以94：88擊敗武漢錕鵬，⼀洗⽇前主場不敵合肥狂風峻茂的頹風，重上勝軌並以14勝2負續排NBL榜⾸。香港⾦⽜將於周四(25日)繼續作客出戰，對陣近期取得6連勝、聯賽排名第3的⻑沙灣⽥勇勝。

經歷上場敗仗，香港⾦⽜今場正選陣容稍作調動，以瓊斯(Dominique Jones)、董健、盧杜偉、朱松瑋及侯天⼀先發。比賽初段形勢接近，兩軍互有攻守，直到第二節平衡被打破，香港⾦⽜進攻點點開花，形勢⼀⾯倒，獲加(Jordan Walker)攻入3記三分球，加上朱松瑋頻頻突破得分，在7分鐘內打出28：0的「一波流」攻勢，帶出雙位數領先優勢，以57：36領先返入更衣室。

換邊後，香港⾦⽜狀態稍有下滑，開局就被對⼿連追10分，將比分拉近⾄50：61。不過，客隊有朱松瑋挺⾝⽽出，多次挑戰對手顏⾊地帶，助球隊保持雙位數分差，以72：58完成第三節。決勝節主隊繼續追分，在最後26.5秒更追近到只差4分。不過客隊及時叫停，回場後朱松瑋妙傳籃底下的侯天⼀輕鬆得分穩住勝局。最終香港⾦⽜以 94：88有驚無險獲勝。

香港⾦⽜朱松瑋是役交出全場最⾼的26分，打破賽事外援獨大的固有印象；獲加攻入18分，瓊斯收獲14分10籃板的「雙雙」。