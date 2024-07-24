港超聯　雷仙奴歸隊　標準流浪友賽贏波　

標準流浪繼上周四（20日）友賽香港U20後，周二（23日）晚上再於將軍澳足球訓練中心與甲組球隊中西區「拍跳」，最終流浪在新加盟的雷仙奴歸隊下，以4比2反勝而回，而新帥巴貝利則對這名巴西翼鋒讚不絕口。

標準流浪今仗對手中西區，為去季甲組聯賽亞軍和足總盃初級組冠軍，擁有李康廉、安基斯、陳嘉宝等前港超球員，而從流浪提供的比賽圖片所見，剛約滿離開傑志的門將保羅亦在陣中。流浪今場一度先失兩球，但之後憑剛歸隊的新加盟翼鋒雷仙奴，三度直接或間接建功，加上張青雲的入球，成功以4比2反勝而回，新帥巴貝利對球隊表現表示正面：「新球員需要了解、認知球隊的踢法，先將簡單的事情做好；幸好他們在第2節比賽開始進入狀態、掌握好場上空間去進攻、創造機會，並且接連入球。」

除此之外，巴貝利又不忘點名大讚，今場表現出色的翼鋒雷仙奴：「速度高的球員可以幫助球隊在香港取得很多勝仗，而雷仙奴便擁有驚人的速度，這是後衞不願遇上的。我對雷仙奴是役表現感欣慰，教練團會繼續助他進步，予其發揮所長。」值得一提，流浪日前證實上季主力神田夢實來季將會離隊，在另一個地方開展生涯新篇章。