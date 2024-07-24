田中鬥莉王：阿根廷首戰騷「哥」利

阿根廷雖然在南美洲外圍賽的最後1圈只取得1勝，但不但擊敗死敵巴西，還鎖定了出線資格，換言之將會信心十足迎接今屆巴黎男奧足。

阿根廷最厲害之處在於球員能有效地執行教練馬斯斯蘭奴的戰術部署，而球隊上下一心也相當關鍵。另一方面，他們跟以往的阿根廷男奧足不同，今屆陣中沒有太多能夠以一己之力改寫戰果的球員坐鎮。

曼城的祖利安艾華利斯以超齡球員身份入選，儘管他只有24歲，但經已在世界上其中一支最偉大的球會中取得了巨大成就，我希望他可以在今屆賽事中，展示出其領導才能。

摩洛哥擊敗了馬里及埃及後，成功鎖定了今屆巴黎奧運的入場券，而國家隊A隊近年的表現亦相當勇猛。

摩洛哥球員體能狀態十分好，我樂於看到他們在今場分組賽首戰的硬仗中，展示出高強度的踢法。

蘇菲安拉希美是最近取得亞冠盃冠軍艾阿恩陣中，其中一位主力成員，他更加被選為賽事最有價值球員，同時亦以13球成為賽事的神射手。事實上，他把握力十分好，絕對是一位得天獨厚的射手。當他進入狀態時，的確是無人能阻。

由於阿根廷在南美洲外圍賽中淘汰了巴西，證明球隊實力非凡，因此我認為他們的實力遠高於摩洛哥，今仗最終可以旗開得勝。