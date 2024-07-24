主場出擊唔可以失威　法國男奧足大展身手

巴黎奧運男足開波啦，A組重頭戲法國男奧足主場鬥美國男奧足。法國今次雖未能徵召基利安麥巴比，但就有33歲嘅拿卡錫迪擔任超齡球員，實力高一班。美國男奧足人腳一般，面對主隊只能捱打，睇番主Ｗ冇乜肉食，法國男奧足近5場4次開4球或以上，轉捧3.5球入球大。（HOY TV 76台周四凌晨3時直播）

法國屬歐洲足球強國，今次喺自己地頭主辦奧運，男足金牌可謂志在必得，預料將獲主場球迷一面倒支持。事實上法國足總亦做咗唔少工作，邀請功勳名將亨利（圓圖）任主帥，亦曾經極力爭取搵麥巴比參賽，可惜未能成事，不過就搵到拿卡錫迪做隊長領軍，連最近由水晶宮轉投拜仁慕尼黑嘅米高奧利斯亦在陣中，強陣出擊向金牌進發。

法國喺剛結束嘅歐國盃踢法極度保守，不過男奧足就屬於另一種風格，踢來有前冇後，上屆3場分組賽僅得1勝2負，但全開4球或以上，包括4比3擊敗南非男奧足；至於今屆賽事，球隊去年成軍後踢咗6場賽事，取得4勝2和不敗，其中對多明尼加共和國男奧足大炒7比0，近5場4次開4球或以上，崇尚進攻自然有利入球騷。

美國男奧足對上3屆都未能入圍，今屆再度參賽，相信都係陪跑居多，今次點兵以年輕小將做骨幹，冇乜出名球員在陣，希望憑活力同對手周旋。佢哋今年3月曾同法國男奧足踢熱身賽，雙方當時打和2比2，證明唔怕同法國男奧足對攻，開入球大機會更高。

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