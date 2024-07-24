GT歐洲衝刺賽連續兩場奪季　許建德擴大優勢

許建德(Jonathan)剛完成GT世界挑戰賽歐洲賽（GT World Challenge Europe）的第5站賽事，他在今站的兩個回合比賽中都分別獲得銅盃季軍而回。對於首次到Hockenheim賽道參賽的Jonathan，這條技術要求高的賽道無疑是一個挑戰，然而他以絕佳的狀態成功取分，並在銅盃積分榜上繼續擴大其領先優勢。許建德與他的拍檔Eddie Cheever III將在本週末，繼續駕駛93號Sky Tempesta Racing法拉利296 GT3戰車出戰德國Nurburgring賽道舉行的GT歐洲賽的第6站賽事。

今站第一節排位賽由Eddie Cheever III負責，可惜他未能發揮出應有實力，只造出銅盃第7快的時間。這名意大利車手於首回合比賽上回勇，起步後已馬上超前對手，並且沒有任何犯錯，他在交棒給許建德前，已經超前至第4位。Jonathan接棒駕駛後，不斷能造出既穩且快的圈速時間，步伐不斷提升，最終他再將名次提升至第3位衝過終點，以銅盃季軍完成首回合比賽。

許建德負責代表Sky Tempesta Racing出戰第二節排位賽，他造出銅盃第2快的時間，這讓他和隊友可在次回合比賽上獲得有利的起步位置。可是Jonathan起步不順，幸好他在一片混亂中成功避開其他對手沒有發生碰撞，但他已下跌3個名次，需要從最後的位置繼續作賽。這名香港車手一度下跌至第8位，但他及後重整旗鼓，成功在交棒給隊友前回到第5位。Eddie Cheever III從Jonathan手中接棒繼續作賽後，他利用全新的車胎接連造出數個飛快的圈速，漸漸拉速與前車的距離。最終他以第4位完成比賽，並且藉著大會於賽後追罰其他對手，令他們得益將最終名次鎖定在第3名，再一次獲得銅盃季軍。

總結這個比賽週末，許建德與所屬的車隊表現出絕不放棄的體育精神，並且兩回合計成功進帳19分之多。這二人組合目前於銅盃積分榜上繼續領先，比次席對手帶出20分的距離。他們與車隊正將移師至德國另一著名的Nurburgring賽道，共出戰即將在本週末舉行的GT歐洲賽第6站的耐力盃賽事。