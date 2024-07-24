法國總統馬克龍放口風　Celine Dion有望亮相奧運開幕

巴黎奧運倒數兩日正式開幕，外界猜測已久的奧運開幕式明星演出陣容，亦將打開神秘面紗。據外媒報道，傳言法國當局將邀請演唱過名曲《My Heart Will Go On》加拿大殿堂級流行天后莎蓮迪安（Celine Dion），及美國巨星Lady Gaga擔任奧運典禮嘉賓，而近日法國總統馬克龍對此事作出公開回應。

被問及有民眾在街頭目擊，歌星莎蓮迪安及Lady Gaga已抵埗巴黎一事，馬克龍「放口風」回應指「是個極好的消息」，目前為止無法向大家確認任何出演嘉賓名單，保證邀請的重量級巨星會為大家帶來驚喜，而細節將留待周五（26日）開幕式當日揭盅，對嘉賓一事守口如瓶。

另外，昨日（23日）法國民眾目撃56歲的莎蓮迪安在酒店外面驚喜現身，她身穿黑色西裝外套，被大量粉絲包圍，並與記者有講有笑，但她未有回應記者提問。上星期暗示即將重返舞台的這位天后，有望如傳言所說為奧運復出獻唱。若果此消息屬實，將會是莎蓮迪安繼1996年在亞特蘭大演出後，第二次擔任奧運開幕式嘉賓，也是她從患上罕見病「僵硬人症候群」休養一年後的首場公開演出。