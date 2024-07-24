NBA球星舒洛達成德國歷來首位黑人持旗手

繼美國隊的「大帝」勒邦占士、希臘隊的「字母哥」安迪杜甘普後，NBA籃網隊球星「德國朗度」舒洛達(Dennis Schroder)亦被選任為祖國奧運代表隊的開幕禮持旗手，更成為德國歷史上首位黑人持旗手，他難掩激動情緒，在社交網站分享喜悅：「感謝所有人！這太瘋狂了！」

30歲的舒洛達曾於2023年世界盃攻下場均19.1分6.1助攻，帶領德國捧起冠軍獎盃，登上世界之巔，更奪得該賽事最有價值球員(MVP)的個人獎項。舒洛達在奧運持旗手投票中，人氣力壓東京奧運網球男單金牌得主的沙華列夫(Alexander Zverev)及射擊好手Christian Reitz，一舉當選成為德國歷史上首位黑人持旗手，為德國體壇寫下新一頁。他更是繼籃球名人堂傳奇魯域斯基(Dirk Nowitzki)後的第2位首次「征奧」就被選任為開幕持旗手的德國運動員，而「德國坦克」則是首位在2008年北京奧運擔任持旗手的德國籃球運動員。

舒洛達當選後第一時間在社交媒體發文寫道：「我們做到了！非常感謝所有投票給我的人，你們是最棒的！能夠與你們分享這種感覺太不可思議了。德國首個黑人運動員（持旗手），太瘋狂了！我要鄭重宣布，我們一起實現了這個偉大的目標！我將帶著最大的驕傲向世界高舉這面國旗！我也要感謝家人的支持，沒有他們，這一切都不可能實現！」

德國男籃有多位NBA球星坐陣，被視為巴黎奧運奪牌熱門勁旅之一。德國與法國、日本及巴西一同被列入小組賽B組，他們的奧運首戰將於周六(27日)晚對陣日本。

另一方面，美國媒體周三(24日)透露，美國男籃的杜蘭特很大機會缺席奧運小組賽揭幕戰對陣「小丑」祖傑帶隊的塞爾維亞，不過美國男籃官方表示會繼續將他保留在陣中，隨時預備上場。

杜蘭特因小腿傷勢缺席了美國隊「征奧」前的訓練營和全部熱身賽，未能在賽前與首發陣容及替補球員建立默契。事實上，美國隊曾表示希望在對陣南蘇丹或德國隊的熱身賽上，能夠讓杜蘭特上場熟悉比賽，惟可惜其後並沒有作出任何行動。而「KD」作為奧運男籃賽事的得分王，在球場上極具統治力，故美國男籃願意花時間做「賭注」，等待杜蘭特康復。