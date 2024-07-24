麥巴比接班人係佢　PSG鎖定西班牙捧盃功臣

尼高拉斯威廉斯今屆歐國盃射入2球及1次助攻。(Getty Images)

法甲勁旅巴黎聖日耳門(PSG)今夏失去巨星基利安麥巴比之後，急需要簽入具份量翼鋒填補空缺，根據《The Athletic》爆料，PSG將會出手收購畢爾包新星尼高拉斯威廉斯。呢位22歲西班牙國腳雖然仲有3年合約在身，但毀約金僅6,000萬歐元(約5.1億港元)，PSG財大氣粗，要買斷佢並冇難度。

尼高拉斯威廉斯今屆歐國盃上陣6場，射入2球及1次助攻，加上盤扭突破能力出色，成為西班牙左路進攻泉源，因而吸引各大豪門注意。盛傳巴塞隆拿希望簽入「尼威」，夥拍拉明耶馬，複製西班牙雙翼齊飛踢法，但巴塞財困，要收購「尼威」，恐怕並唔容易。

反觀PSG一向揮金如土，6,000萬歐元買斷費簡直濕濕碎，加上教練安歷基以往執教西班牙國家隊，一手提拔尼高拉斯威廉斯，只要佢開聲，相信呢位新星應該願意追隨。

事實上，PSG近年不斷「西化」，除咗主帥安歷基係西班牙人之外，仲有法比安彭拿、馬高阿辛斯奧、卡路士蘇拿、坦拿斯4位西班牙球員，尼高拉斯威廉斯入「門」後，應該好易適應新環境。