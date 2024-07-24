加國女足後勤用航拍機偷拍被逐回國

臨近巴黎奧運開幕前夕，各國代表隊運動員都處於加緊備戰的狀態，而女足項目將搶先開幕禮於周四(25日)開鑼，衞冕之師加拿大隊亦將於同日晚上11時亮相，在古查德球場迎來小組賽首場對陣新西蘭隊的比賽，惟近日傳出該隊職員使用航拍機偷拍錄影對手的訓練情況，加拿大奧委會周三(24日)就該事件公開道歉，而涉事的2名職員亦被遣送回國。

加拿大女足的一名職員於周一(22日)在新西蘭隊訓練期間，操控航拍機飛躍球場上空進行拍攝，新西蘭隊發現後立即向巴黎警方上報，其後證實涉事人身份並將他們拘留。新西蘭奧委會周三(24日)發表聲明表示，已將此事件提交給國際奧委會誠信部門，並針對這一行為要求加拿大相關部門進行全面審查。

加拿大隊隨即公開回應，承認事件的存在，並向新西蘭奧委會致歉，承諾將調查整個事件過程：「致力於維護奧運的廉潔和公平，對於此一事件深感震驚和失望，尤其在兩隊將在2024年巴黎奧運開幕戰交手的3天前」。該委員會亦表示，事件涉及隊内一名未經許可的分析師和一名助理教練，2人已經被球隊開除並遣送回國，而加拿大女足的全體職員也將接受「強制性道德培訓」。

加拿大女足教練Bev Priestman得知事件經過後表示，她將退出周四對陣新西蘭的比賽：「我代表我們整個團隊，首先要向新西蘭女足的球員、職員以及加拿大隊的球員道歉，這件事並不代表我們團隊存在的價值觀。」她續說：「我會對我們的行為負上最終責任，因此，為了強調我們團隊對誠信的承諾，我決定自願退出周四比賽的教練一職。」

知情人士透露，法國對民用航拍機的使用有嚴格限制，加拿大方在未經許可的情況下使用航拍機，可能已觸犯了法國相關法律。目前雙方奧委會正與國際奧委會、巴黎奧組委、加拿大足協及國際足聯，共同商議如何處理事件後續爭議。

2024年巴黎奧運女足項目將於7月25至8月10日在7座不同城市舉行，而進入決賽的兩支球隊將於8月10日在巴黎王子球場會師。