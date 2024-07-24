洛迪遭UEFA指控「4宗罪」　金球獎凍過水

洛迪卡斯簡迪、艾華路莫拉達早前喺西班牙捧歐國盃冠軍慶功大會期間，高唱涉及「國家領土主權」爭議性歌曲，歐洲足協(UEFA)介入調查之後，以「4宗罪」控告2人，一旦罪成，勢必面臨停賽處罰，原本身為今年金球獎熱門嘅洛迪卡斯簡迪，更加可能因為今次事件，無緣攞獎。

洛迪卡斯簡迪、艾華路莫拉達當時喺台上高唱：「直布羅陀屬於西班牙、直布羅陀屬於西班牙。」引起直布羅陀足總強烈不滿，並向歐洲足協作出投訴。UEFA調查後，現時以「違反一般行為原則」、「違反體面行為」、「利用體育活動宣揚非體育性質事件」、「破壞足球及歐洲足協聲譽」控告2人，交由道德及紀律委員會審判。

國際足協及歐洲足協一向嚴禁球員宣揚政治理念，恐怕洛迪卡斯簡迪、艾華路莫拉達好大機會受罰。

直布羅陀接壤西班牙南部，原本屬於西班牙領土，1713年割讓畀英國，洛迪卡斯簡迪現時效力英超球會曼城，卻公然宣揚英國領土直布羅陀屬於西班牙，除咗面臨被UEFA處罰之外，相信亦得罪唔少英國人，難怪有傳洛迪可能想離開曼城，轉投皇馬。