奧運乒乓抽籤出爐　李靜：滿意混雙排位

【本報記者余樂詩巴黎直擊】奧運乒乓球抽籤儀式巴黎時間周三（24日）假南巴黎競技場4號場館舉行，世界第4的香港混雙組合黃鎮廷、杜凱琹16強將對世界排名第12位的匈牙利組合，而且避開頭號種子中國，抽得好籤。總教練李靜表示，「奧運場場都是硬仗，但滿意排位，我對我們的球員充滿信心。」

奧運乒乓球抽籤結果周三（24日）出爐，4號種子香港混雙組合黃鎮廷、杜凱琹籤運不俗，16強對世界排名第12匈牙利組合Dora Madarasz/ Nandor Ecseki，最快4強才對2號種子日本張本智和／早田希娜，更避開頭號種子中國王楚欽／孫穎莎，最快決賽才會碰頭。總教練李靜滿意抽籤結果，「奧運場場硬仗，打滿7局是平常事，我期望球員發揮好自己，做好困難準備，後勤人員都要加油，我自己亦買了潤喉糖。」杜凱琹則表示，「還可以，我會全力以赴，暫時不會想太多。」奧運混雙16強將於香港時間7月27日舉行。

女團方面，6號種子香港將會對瑞典，李靜直呼「難打」：「對手1號主力為削球手，我們會慎重排兵佈陣，但我們的選手都非同少可，打起上來有勇有謀。」男單方面，黃鎮廷會對預賽勝出者，至於女單的杜凱琹會對北韓球手邊松景，朱成竹則對中華台北的簡彤娟。

香港乒乓球隊於女子團體賽在3年前東京奧運勇奪銅牌，今屆混雙則被視為港隊獎牌希望，杜凱琹表示，「出發前幾天開始緊張，來到這裡亦有大戰氛圍，大家心情既愉快又凝重，感覺到大家很緊張。自己會聽歌、唱歌放鬆心情，賽前看了演唱會，好好聽，而且那場特別嘉賓是鄧麗欣，十分驚喜。」今屆奧運場館用色特別，杜凱琹大讚場地主色（湖水綠色）富有美感，而且球檯邊界的粉紅色亦與港隊球衣相配，令心情格外愉快。

港隊已於主場館訓練兩日，兼戰男單和混雙的黃鎮廷對場地設施感滿意，選手村亦問題不大，享有充足睡眠。去年剛為人父的「阿廷」透露，其妻女亦將遠赴法國親身支持，將成為其爭勝動力：「今早女兒一起床就跟我說『爸爸』，哈哈！她們來看我比賽，我都好開心，她現在年紀太小，希望將來她會支持我，為我打氣。」