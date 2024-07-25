阿根廷遇襲　賽事暫停2小時後離奇和變輸！

巴黎奧運男足首日大混亂！B組阿根廷對摩洛哥一戰，阿根廷先輸2球下，補時16分鐘絕地追和2比2，現場球迷即瘋狂向阿根廷球員擲物，當中包括煙花等爆炸品，球證被逼吹停比賽。由於資訊混亂，各大媒體都以為比賽2比2完結，甚至連足智彩亦就戰果派彩，點知賽事暫停接近2小時後重開，而且VAR將暫停前最後入球作廢，令阿根廷由和變輸，美斯亦喺社交網留言「難以置信」表達不滿。

阿根廷早前喺美洲盃奪冠後，一眾國腳唱種族歧視法國人嘅歌，令法國同阿根廷仇恨加深，今場阿根廷賽前奏國歌環節已被法國球迷狂噓。阿根廷表現差勁先落後0比2，急起直追下去到補時16分鐘追平，現場隨即出現混亂，多個着摩洛哥波衫嘅球迷衝入球場搞事，大量酒樽、煙花等物品被掟入球場，矛頭直指阿根廷球員，佢哋亦喺警察保護下狼狽逃走返入更衣室。

由於資訊混亂，全球多個媒體、包括阿根廷同摩洛哥官方社交網都報道賽事2比2完場，香港足智彩等博彩公司亦為戰果派彩，現場球迷同樣被要求離場，點知相隔約115分鐘後，兩隊球員竟然再次入場，喺冇觀眾情況下完成最後3分鐘賽事，而重開後球證第1件事就係諮詢VAR，判阿根廷2個鐘頭前嘅入波越位在先作廢，最終阿根廷輸1比2。

阿根廷男足主帥馬斯真蘭奴賽後炮轟：「我喺頂級賽事打滾超過25年，從來未遇過咁瘋狂嘅事！要球員2個鐘後返入場比賽，而且仲取消埋個入球，簡直係場鬧劇！」冇份參加奧運嘅阿根廷球王美斯，亦喺社交網簡單留言「難以置信」，加上一個「尷尬」嘅表情符號，以示對呢次鬧劇嘅不滿。