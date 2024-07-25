網壇「一哥」仙拿宣布因病退出奧運

年初成為澳網新王的意大利名將仙拿，周三（24日）於個人社交媒體上宣布，由於罹患扁桃腺炎，在奧運開幕前兩日決定退出所有奧運賽事。

年僅22歲的網球「一哥」仙拿原定有望代表意大利國家隊，首度出戰網球男子單打及男子雙打項目，被外界視為今屆奪金的大熱人選。仙拿於帖文中補充，原本已經在備戰奧運，但經過一週訓練後，開始感覺到強烈的身體不適，經醫生仔細診療後，發現自己罹患扁桃腺炎，在醫生建議下決定休養及接受治療，對於退出奧運一事表示失望及無奈：「錯過奧運會我非常遺憾，因為這表示要放棄我本賽季的目標」。仙拿亦於聲明中祝福一眾意大利隊友比賽順利，為國家取得勝利。

隨著仙拿的退出，網球男單及男雙比賽，將分別由世界排名第207的Andrea Vavassori和Luciano Darderi與搭檔姆錫迪代表意大利出戰。而仙拿的缺席意味着37歲的祖高域及21歲西班牙新星艾卡華斯將成為頭二種子，很大機會在奧運網球男單的金牌戰相遇，重演今季溫網決賽的畫面，再度一分高下。

此外，世界排名16的丹麥名將魯尼，亦在個人社交平台宣布因為手腕疼痛，棄戰奧運。