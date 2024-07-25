2024巴黎奧運村第一場求婚！阿根廷選手互訂終身

隨着巴黎奧運進入最後倒數，作為浪漫愛情之都，今屆奧運的紫羅蘭色絕美主場館被外界大讚設計之餘，近日更傳來一則囍事。大會官方今日（周四）透過社交平台公布喜訊，在運動員陸續入住奧運村後，第一對奧運選手準新人順利誕生，訂婚的主角是來自阿根廷的運動員情侶，分別是32歲的手球運動員帕布羅西蒙特（Pablo Simonet），和33歲的曲棍球運動員佩羅坎布爾（Pilar Campoy）。

大會公開的影片中，西蒙特單膝跪在女友坎布爾面前，在一眾隊友的見證下，為她戴上戒指；還有一張是西蒙特和坎布爾相擁，表情相當激動，而隊友在旁為一對準新人照相和慶祝歡呼的照片，奧運村現場洋溢幸福浪漫的氣氛，相信這次巴黎求婚對女友坎布爾而言驚喜「爆燈」。大批網民亦紛紛在帖文下留言送上祝福，笑謂奪獎之前先抱得美人歸，祝一對情侶在明日正式開幕的奧運比賽中旗開得勝，雙喜臨門！

西蒙特與坎布爾在2015年已拍拖，因熱愛運動結緣，2023年智利聖地亞哥泛美運動會上各自獲得一面金牌，如今相戀九年終於結束愛情長跑，在巴黎互訂終身，成為奧運之旅難忘的開始。而西蒙特的哥哥Diego Simonet也同樣是阿根廷男子手球隊的成員，在奧運現場見證家人求婚的感動時刻，令這場求婚別具意義。