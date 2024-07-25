邊個燃點聖火？施丹成網民心水

巴黎奧運周六(27日)凌晨開幕，邊個負責燃點聖火成為最高機密，據報知道「真命天子」嘅人唔夠12個，就連被選中肩負呢項重任嘅人，喺開幕式前5日都未獲告知已被欽點！有傳媒盤點5大熱門候選人，當中以法國足球傳奇施丹最受網民支持。

巴黎奧運組委會主席Tony Estanguet上周日(21日)表示，被選中點聖火嘅人，仍未被告知自己「中獎」，網民亦就呢位「神秘人」熱烈討論。有傳媒就列出5大熱門候選人，包括被譽為法國奧運史上最佳運動員、3面田徑奧運金牌得主Marie-Jose Perec、荷里活著名影星Omar Sy、曾喺太空生活接近400日嘅太空人佩斯凱、2015年巴黎恐襲嘅生還者以及法國足球傳奇施丹。

眾多熱門候選人當中，法國「球王」施丹最受網民支持，呢位足球傳奇曾帶領法國贏得1998年世盃冠軍同2000年歐國盃冠軍，被視為法國史上最偉大運動員之一。近期法國捲入被阿根廷種族歧視風波，作為阿爾及利亞後裔嘅施丹，代表住法國接受多元種族文化象徵人物，搵佢點聖火係順理成章。