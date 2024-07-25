周六開打！醒你墨甲4大錦囊

墨甲開打！墨甲並非墨超次級聯賽，這個聯賽其實是獨立運作，共由15支球隊角逐，賽制與墨超一樣，共分首階段及次階段常規賽及季後賽，兩個階段季後賽冠軍，將會進行總決賽一決雌雄，阿蘭特暫時是墨甲最成功球隊，共3度進身總決賽，獲1冠2亞，至於上季總冠軍坎昆FC，將進行衞冕戰。香港球迷對於墨超「早餐波」相信並不陌生，賽事通常在早上時段開賽，而新一屆墨甲將於周六早上開鑼，揭幕戰雲拿度斯對特帕蒂特蘭，「早餐波」同墨超拍住上，為球迷提供更多選擇。

墨甲4大錦囊

塔巴迪奧主弱客強

塔巴迪奧由47歲少帥艾度路奧迪加執教，水準飄忽，並且風格甚為反傳統，上季次階段常規賽主場未嘗1勝，亦是唯一主場不勝球隊，反而作客戰績出色，8戰取得6勝1和1負，屬各隊之中最佳。

塔巴迪奧

上季次階段常規賽

8場作客成績

勝

75%

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拉巴斯體育會旺半和

拉巴斯體育會只是成立2年，由於經驗不足，往往採取保守戰術，即使主場亦以穩陣行先，上季次階段常規賽7場主場有5次上半場打和，而且這5場都是半場互交白卷，拉巴斯體育會主場半場和，屬於長捧佳品。

拉巴斯體育會

上季次階段常規賽

7場主場上半場成績

半場和

71%

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雲拿度斯主場做細界

雲拿度斯雖然獲得上季次階段常規賽冠軍，但主場比賽往往出現悶戰，6場僅入7球，同時只失2球，5場總入球開2球或以下。反而作客踢得比較開放，8場合共合轟入18球，雲拿度斯主場出擊追細，應該有不俗收穫。

雲拿度斯

上季次階段常規賽

6場主場總入球統計

<3球

83%

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多拉多斯地頭首選大

多拉多斯防守脆弱，上季次階段常規賽14場總共失27球，其中8場主場失16球，平均每場主場失2球。不過多拉多斯攻力不俗，8場主場入11球，所以當中7場總入球開3球或以上， 多拉多斯主場比賽首選入球大。

多拉多斯

上季次階段常規賽

8場主場總入球統計

>2球

88%