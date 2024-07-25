羽球單打焦點逐個數　石宇奇全力爭金

2024年巴黎奧運羽毛球項目將於周六（27日）起，在拉夏貝爾門體育館展開，今屆男單多名球手實力接近，勢必掀起連番龍爭虎鬥，當中位列世界排名第1的石宇奇，有望為中國重奪失落1屆的男單金牌。

現年28歲的石宇奇在前幾年曾經面臨低潮，包括於2021年湯姆斯盃，以大比數落後予日本名將桃田賢斗時退賽，被批評欠缺體育精神，最終被中國羽協禁賽，直到2022年才解禁復出。不過這位球手踏入2024年大熟大勇，先後在印度、法國、新加坡及印尼公開賽贏得冠軍，6月更把握安賽龍因傷退出印尼公開賽，職業生涯首度登上「世一」，風頭一時無兩，自然被看好為中國重奪失落1屆的男單金牌。

至於上屆東奧男單金牌得主安賽龍，今年聲勢稍有滑落，他在全英賽及歐錦賽等大賽，皆與冠軍擦身而過，令世界排名被石宇奇反超，跌落第2位，使其保持在「世一」達132個星期的紀錄告終。不過安賽龍年初表示，此前一直受小腿和左腳傷患困擾，影響發揮，但有信心到奧運期間會恢復最佳狀態：「之前有傷在身，只能夠進行有限度訓練，所以一直難以在其他賽事發揮最佳水準，但相信只要給予自己幾個月時間作準備，我到奧運會重新成為1位令人感到畏懼的球手。」

此外，由於羽毛球男單球手實力較以往接近，甚少出現如以往林丹和李宗偉，兩大天王爭霸的局面，基士堤、安頓臣、奈良岡功大及真庭，都被外界預測有力在今屆衝擊獎牌，可見本屆比賽將會刺激萬分，球迷萬勿錯過！

戴資穎上演生涯「最後一舞」

女單方面，今屆最大熱門必屬「世一」安洗瑩，這位年僅22歲的南韓球手在上屆東奧8強，直落兩局不敵最終獲得金牌的陳雨菲，無緣踏上頒獎台。本屆以「一姐」身份捲土重來，大有機會一嚐金牌夢。

賽事另一焦點落在中華台北好手，上屆東奧女單銀牌得主戴資穎身上，皆因她於5月透露將於巴黎奧運後退役，因此巴黎奧運將成為戴資穎運動員生涯「最後一舞」，中華台北奧運代表團早前已委任她，成為開幕禮持旗手，所以從未在奧運奪金的戴資穎能否以1面金牌，為生涯留下完美句號，備受關注。

【2024年巴黎奧運網球賽事資料】

比賽項目：男單、女單、男雙、女雙及混雙

日期：7月27日至8月5日

各項目上屆金牌得主：安賽龍（男單）、陳雨菲（女單）、王齊麟/李洋（男雙）、普妮（Greysia Polii）/拉夏雨（Apriyani Rahayu）（女雙）及黃東萍/王懿律（混雙）