自爆為奧運切手指！澳洲曲棍球選手嚇窒教練

為出戰巴黎奧運盛事，一眾運動健兒可以「去到幾盡」？澳洲曲棍球選手馬斐達森（Matthew Dawson）就為此作出極大犧牲及驚人的示範。據外媒報導，上屆奧運曲棍球項目銀牌得主，第三度征戰奧運的30歲球手馬斐達森，近日向傳媒透露，為縮短手指骨折的康復進度以趕上奧運開幕，馬斐達森選擇在賽前進行手術，截除了部分的右手無名指。

馬斐達森向媒體展示他右手的斷指，並解釋他選擇截肢，而非打石膏的原因：「我當時經過深思熟慮之後，和醫生一起做出了截除手指的決定，不僅是為了有機會在巴黎奧運出賽，也是考慮到長遠的健康」，馬斐達森直言職業生涯即將結束，這很大可能是他最後一屆的奧運，自己沒有時間再考慮其他方案。他更自豪地表示願意為代表國家出戰奧運而付出代價：「我覺得適應這新的改變應該是個有趣的挑戰，世上有很多人仍為更嚴峻的傷患而煩惱，我只失去了一小部份手指，已經算是很幸福。」

澳洲曲棍球國家隊教練Colin Batch則回應指，馬斐為恢復狀態，作出了令教練團隊詫異的犧牲：「馬斐截除無名指是出於個人的意願，在團隊中引起小騷動，他無疑為未來手指骨折的選手設定了很高的標準」，教練Colin Batch同時坦言，自己未必會為了奧運而做出同樣決定：「我十分尊敬馬斐的選擇。老實說，我自己亦未必會為了奧運這樣做，所以我很感嘆他作出了截除手指的決定。」

澳洲曲棍球隊將於周六（27日）在巴黎奧運比賽中，首輪分組賽會迎戰2016年里約奧運冠軍阿根廷國家隊。