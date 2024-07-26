曼聯鬧「閘荒」　同國米蘊釀驚天換人

雲比沙卡已被曼聯掛牌。

英超勁旅曼聯夏天積極組軍，不過陣容仍然有唔少缺陷，球隊依家進行嘅美國之旅就鬧「閘荒」，只得番一個一隊閘位球員，而且仲係被掛牌出售嘅雲比沙卡。據《The Athletic》報道，曼聯計劃優先簽入鐵閘，目標直指荷蘭國腳杜費斯，甚至準備用雲比沙卡直接交換。

曼聯本身閘位球員唔多，勞基梳爾、達洛治踢完歐國盃後未歸隊，荷蘭新人杜維爾馬拉西亞上季重傷報銷後，原本以為夏天集訓可以回歸，但曼聯今次美國之旅名單，馬拉西亞仍然冇份，而係繼續留英國療傷，復出無期。曼聯早前熱身賽，都要搵青年軍左閘森梅利頂上。

權威媒體《The Athletic》消息，曼聯原本打算將雲比沙卡賣畀韋斯咸，再收購拜仁慕尼黑嘅馬沙拉奧，但雲比沙卡拒絕轉會韋斯咸，而屬意加盟意甲國際米蘭。報道指曼聯已透過中間人同國米接洽，希望用雲比沙卡交換對方嘅荷蘭右閘杜費斯，28歲嘅杜費斯亦唔抗拒加入曼聯嘅「荷蘭幫」。

傳聞曼聯可能會再物色一名可以同時勝任左、右閘嘅球員，今夏歐國盃光芒四射嘅土耳其球星卡迪奧盧，亦同曼聯扯上關係，呢位效力費倫巴治嘅24歲球員，轉會費約3,000萬歐元。曼聯將喺周日(28日)朝早同阿仙奴踢熱身賽，如果雲比沙卡仍未離隊，將會同森梅利出任兩閘正選。