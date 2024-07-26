拿度巴黎奧運夢有阻礙　教練莫亞指大腿有傷

西班牙傳奇球星拿度爭取再實現奧運夢受到阻礙，其教練莫亞周四透露這位38歲的「泥地王」大腿受傷，能否出戰即將展開的巴黎奧運令人憂慮。

擁有14個法網冠軍的拿度，重回他生涯最輝煌的戰場—羅蘭加洛斯賽場，準備代表西班牙出戰巴黎奧運，除了爭逐男單之外，也與小天王艾卡華斯夥拍雙打，期望再在五環舞台上爭取獎牌。

「他昨天早上（大腿）有點不舒服，下午他受到更大限制，在情況變差之前他決定停下來。」莫亞接受西班牙電台訪問時透露了這個令球迷驚訝的消息。莫亞表示拿度周四沒有訓練，他認為這是「最負責的事」：「目前不要強迫，看他恢復進度，明天及周六再看看情況。」奧運網球賽事已進行抽籤，拿度在籤表上如順利晉級的話，第二圈或會遇上塞爾維亞球王祖高域。

莫亞表示目前很難保證任何事，但他強調拿度極渴望出戰，而且他與艾卡華斯首次搭檔，可能會為西班牙寫下歷史；而拿度曾兩奪奧運金牌，包括2008年的單打及2016年雙打。

此外，奧運網球再有球員退賽，原本被列為女單3號種子的哈薩克名將拿芭堅娜宣布退賽。