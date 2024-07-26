阿根廷法國總統會面　化解「安素風波」

巴黎奧運開幕前，法國同阿根廷因「種族歧視歌」事件而結怨，阿根廷男奧足同7欖日前出賽，奏國歌嗰陣都被現場觀眾狂噓。阿根廷總統辦公室證實，總統米萊周四(25日)飛去巴黎，將會同法國總統馬克龍見面，關於阿根廷國腳涉嫌種族歧視法國球員嘅風波會係重點話題。

阿根廷月中贏美洲盃冠軍後，網上流出影片見到安素費南迪斯等國腳，喺隊巴內唱種族歧視法國球員嘅歌曲，內容嘲諷法國球員多數嚟自非洲、基利安麥巴比同變性人上床等等，法國足總即時去信國際足協投訴。法國同阿根廷喺2022年世盃決賽開始結怨，呢首種族歧視歌就係當時由阿根廷球迷創作。

安素費南迪斯喺影片曝光後，被佢車路士嘅法國隊友炮轟，安素費南迪斯亦即時道歉，不過阿根廷國內就全面力撐一班冠軍國腳。米萊曾喺社交網轉發貼文聲援國腳「唱事實」，副體育部長加路更加因為要求隊長美斯道歉，隨即被炒魷。副總統Victoria Villarruel上周更聲稱，唔會容忍「殖民主義者」對阿根廷嘅批評。

阿根廷嘅反應激起法國國民情緒，佢哋將不滿透過巴黎奧運發洩，阿根廷男奧足同7欖率先成為「柴台」目標後，阿根廷《號角報》即以「阿根廷成為法國敵人」做頭條報道事件，Victoria Villarruel周四(25日)再喺社交網，貼出阿根廷男奧足喺比賽中被掟雜物影片，留言：「即使受到侮辱同國歌被噓，阿根廷仍然注定偉大。」

據報米萊今次到訪法國，最主要目的係會面商界領袖尋找投資，周五(26日)會喺愛麗榭宮先同馬克龍見面，並且會出席奧運開幕式，而「安素風波」將會係兩位總統會面嘅重要話題。