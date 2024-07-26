居里首度「征奧」盼奪金　杜蘭特期待河上開幕禮

美國男籃代表隊周五(26日)抵埗巴黎，兩大籃壇巨星史堤芬居里和杜蘭特出席奧運賽前記者會，首次出戰奧運的居里表示目標就是為美國隊奪下金牌，更直言最期待的對手是「打入金牌戰的隊伍」。有多屆奧運經驗的杜蘭特則相當期待塞納河上的開幕儀式。

「這次是我首次參加奧運，有幸能在巴黎見證這一切！」「咖喱仔」居里說：「巴黎是我最喜歡的城市之一，可以在這裡參加這個體壇盛事是很新奇的體驗，特別是能與各國頂尖運動員一起在船上迎接開幕禮，成為巴黎風景的一部分。」他亦滿懷自信道：「就像四戰奧運的『KD』一樣，能代表自己的國家出戰是很大的榮幸和驕傲，期待與這一屆的優秀球員們并肩作戰，我們唯一的目標就是奪得金牌，而最期待的對手自然是打入金牌戰的隊伍！」在旁的「KD」亦表示認同：「完美的回答！」

巴黎奧運開幕儀式將史無前例在河上舉行，運動員乘坐船隻進場，奧運履歷豐富的「四朝元老」杜蘭特對此感到相當期待：「過往參加開幕儀式感覺非常好，可以見到各國優秀的運動員代表各自的國家出場，讓我們對為國出戰感到驕傲。事實上，我們從未試過以坐船開幕，之前都是繞場行禮，這對所有人來説都是非常期待的新鮮體驗。」

杜蘭特同日現身團隊訓練當中，更於一個進攻回合上演反手「鋤樽」，能見傷勢康復進度良好，惟他在美國隊對陣塞爾維亞的開幕戰會否上場仍是未知之數。

被問及隊上發生的趣事，兩人表示達頓每次到場訓練都會高喊「冠軍來了！」，為他們帶來奇妙的氣氛，「KD」亦打趣笑言：「隊内有很多冠軍，他們只是最新的那個，而來季亦不會讓他們輕鬆衞冕！」