選手冇蛋食仲被盜竊？巴黎奧運鬧混亂風波不停

2024巴黎奧運將於香港時間今晚凌晨時分開幕，有不少抵達的參賽選手投訴在奧運村「無啖好食」，市區治安令人憂慮，質疑法國當局作為主辦單位，對舉辦大型體育賽事的準備不足，欠缺統籌經驗。

部分運動員在社交媒體上發表帖文，反映奧運村食物供應不足的情況，他們指出許多食材出現短缺，主要包括肉類和雞蛋，需要由主辦單位安排定量配給餐點，甚至曾一度出現未經煮熟的生肉，令運動員們感到不滿及困擾。雖然主辦單位及生鮮食品商承諾會盡快解決供應上的問題，但隨著選手不斷陸續抵達奧運村，情況未見改善跡象，雞蛋及肉類等供應短缺或會持續惡化。

英國奧委會首席執行官Andy Anson接受採訪時透露：「每屆奧運會開始時，通常都會出現兩三個問題，不過這次最大的問題就是奧運村的糧食不足。」他表示英國已自行額外派出一名廚師趕到巴黎，為代表隊提供適當的膳食。

今屆奧運會和殘奧為期15日的賽事期間，法國當局將為來自208個地區和國家的15,000名運動員及其團隊、官員和義工提供超過1300萬份餐點，相當於十屆世界盃提供的食物總量，令主辦單位在食材及提供完善的膳食方面，安排過程更添艱鉅。

另一方面，巴黎市內的治安問題亦備受質疑。根據外媒報道，澳洲單車代表隊以及阿根廷男足的球員在近日分別遇盜竊，財物損失慘重。

澳洲單車選手馬丁（Logan Martin）周二（24日）發文稱，自己車隊的座駕被盜，車輛的窗戶被打碎，車身嚴重損壞，個人財物不翼而飛。其中車內保存的重要裝備包括頭盔、手套等散落一地，並遺留在附近的公園內，他在影片中表示：「我們的座駕入夜後成為小偷目標，所幸的是當時我的單車不在座駕中。雖然我沒有受傷，但損失慘重。」

隨後，據法國媒體周三（25日）報道，23歲的阿根廷球星Thiago Almada在對陣摩洛哥的比賽幾天前，訓練時他的個人財物包括手錶和珠寶被盜去，預計損失金額達5萬歐元，對此阿根廷主教練Javier Mascherano表示不滿，質疑主辦當局沒有盡力保障運動員的人身安全。