巴黎奧運第1金　花落誰家？

中國的楊倩在上屆東奧，以刷新奧運紀錄的成績奪賽事首金。（Getty Images）

巴黎奧運第1金花落誰家？周六（27日）自有分曉！根據今屆賽程，開幕後首天將產生22面金牌，其中射擊10米氣步槍混合團體賽，將可能是最快決出冠軍的賽事，實力強橫的中國隊有望「冧莊」成為奧運首金。

中國歷來4度在奧運贏得首金，位列世界之冠，包括楊倩在上屆東奧，以刷新奧運紀錄的成績，獲得女子10米氣步槍金牌，而中國隊到今屆同樣有望包辦賽事首金。

翻查巴黎奧運賽程，10米氣步槍混合團體決賽預計於香港時間下午5時50分完成，較跳水女子雙人3米板決賽早10分鐘決賽金牌，中國隊今屆派出黃雨婷、韓佳予、盛李豪及杜林澍4名近年表現突出的選手參賽，成為此項奪標大熱，奪金機會高唱入雲，然而美國隊去屆在這個項目奪銀牌，本屆捲土重來，有力搶奧運首金榮譽。

不過，即使10米氣步槍混合團體決賽較預期遲完成，使女子雙人3米板跳水，也成為中國奪首金的「雙保險」。此外，早前有英國傳媒就巴奧獎牌分佈作預測，指中國隊將會奪得34面金牌，包括所有乒乓球單項金牌，而蛙泳健將覃海洋，被看好奪得兩面金牌。