熱身賽最後一擊！傑志同巴吞聯錬過

【東網按次收費直播】

港超球隊傑志周六（27日）出戰於泰國集訓的最後一場熱身賽，作客BG Stadium硬撼T1勁旅巴吞聯。「藍鳥」頭兩場熱身賽錄得1勝1和，眾將的默契、狀態相信已大幅提升，加上新加盟的前葡超射手韋頓，今場有望登場，表現令人期待。（on.cc東網周六下午6時按次收費直播）

傑志上場對另一支T1球隊泰港，一度憑裴栽釪入球領先半場，可惜最終卻遭對手的世界波扳平，未能取得熱身賽兩連勝。惟上場擔正的中場陳俊樂，卻認為經過兩場比賽後，球隊表現有明顯進步，希望今場可以踢得更好：「隊友之間默契好咗，對教練要求更加熟悉，尤其喺進攻組織方面。巴吞聯應該係今次集訓嘅最強對手，相信係一個好好實戰機會，我哋會力爭贏波。」陣容方面，日前加盟的前葡超射手韋頓，預計可趕及候命。

至於今場之對手巴吞聯，上季以第4名完成泰國T1聯賽，錯失了「亞冠盃2」的參賽資格。矢志在新一季重振雄風的巴吞聯，繼續由日籍教頭手倉森誠領軍，上月經已完成組軍。儘管多達16位新球員，但新兵舊將的磨合進展良好，在早前的熱身賽中以4比0擊敗德甲勁旅多蒙特，震驚歐亞球壇。

【傑志預計正選陣容】

門將：25.泰利

後衞：12.裴栽釪 6.慈英 3.鐘樂安 77.費蘭度

中場：24.顏卓彬 16.陳俊樂 28.鄭展龍

前鋒：10.馬查度 27.迪美路夫 7.明加索夫