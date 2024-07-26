以「世一」身份出擊　江旻憓32強憾非洲劍手

巴黎奧運周六（27日）正式開戰，多名港隊代表先後出擊，其中女子重劍「世一」江旻憓（Vivian）將會在香港時間下午4時50分，在巴黎大王宮美術館出戰個人賽32強，加上她抽籤形勢不俗，頭幾輪淘汰賽都能避開勁敵，有望衝擊獎牌，為港隊打響頭炮！

現年30歲的江旻憓近年大熟大勇，去年5月重返「世一」寶座，到今年再接再厲，先後在多哈大獎賽、FIE世界盃女重巴塞隆拿及阿聯酋站，奪個人賽冠軍，狀態火熱。惟Vivian6月尾在亞錦賽個人賽8強，因膝傷中途退賽，令外界擔心Vivian能否在巴奧舉行前，及時恢復狀態。

幸好這位「微笑劍后」在本月初出席授旗禮時，仍不改其樂觀本色，有信心不會被傷患影響發揮：「康復訓練是我的強項，因為自己不怕痛，加上以往都有克服傷患的經驗；而我到奧運期間會盡力做到最好，希望令大家睇得開心，見證我的成長。」

此外，劍擊項目抽籤結果已經出爐，Vivian直入32強，將與塞內加爾或埃及劍手爭入16強，成功避開衞冕冠軍孫一文、南韓宿敵宋世羅及世界排名第2的東道主劍手根達桑美（Marie-Florence Candassamy），如果Vivian順利晉級4強，就有機會硬撼意大利「世三」珊杜絲妮，二人曾3度交鋒，Vivian錄得全勝，包括今年在FIE世界盃女重阿聯酋站，以15比8淘汰珊杜絲妮，可見Vivian晉級之路尚算樂觀。

值得一提，奧運羽毛球分組賽同日展開，混雙組合鄧俊文/謝影雪及女雙的楊雅婷/楊霈霖，其中「鄧謝配」首場就硬撼中華台北「李葉配」葉宏蔚/李佳馨，「雙楊配」就會與保加利亞姊妹組合Gabriela Stoeva/Stefani Stoeva交手。體操方面，石偉雄會在男子跳馬資格賽登場，力爭打入8月4日的決賽。

江旻憓女子重劍出場時間（香港時間） ＊如有

32強：4：50pm

16強＊：8：10pm

8強＊：9：50pm

4強*：01：00am（7月28日）

銅牌賽*：02：40am（7月28日）

決賽*：03：30pm（7月28日）