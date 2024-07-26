開幕禮一飛難求　兩輪抽籤終成功入場！

巴黎奧運周五（26日）揭幕，塞納河上演水上開幕禮，盡顯浪漫花都魅力和創新概念。不過開幕禮一票難求，東網記者經過兩輪抽籤，終於抽到飛可以入場，期待見到港隊出場！

早上起來收到法國高速列車（TGV）遭大規模攻擊的消息，多條鐵路半夜遭縱火、惡意破壞，令TGV鐵路系統陷入癱瘓。小記不禁倒抽一口氣，因為本人昨晚正是乘TGV由西部布列塔尼大區回巴黎，現時能安全地在酒店邊吃早餐邊打稿，原來已很幸運。法國朋友說：「Welcome to France！這些我們一點不感意外。」

由於開幕禮為「高需求項目」，傳媒需要獲得額外門票才能進入採訪區。大會會向每個NOC派發指定數量的記者門票，首輪港協暨奧委會獲得6張，次輪再獲多一張，惟東網兩次亦未能抽到，加上提供給公眾的門票亦早已售罄，小記原計劃預早6小時到現場「執生」。終於在開幕禮日早上10時多收到港協傳來的好消息，收穫珍貴的入場門票。

記者拿到門票後，需到媒體中心取得「官方貼紙」，貼在證件上，申請程序才告完成。開幕禮前8小時，媒體中心現場已坐滿記者，大家埋首打稿，為今晚作準備。港隊今晚預計第82隊進場，將由上屆獎牌得主何詩蓓和張家朗擔任持旗手，除港隊外，小記特別想看由「大帝」勒邦占士持旗的美國隊，一暏NBA巨星風采。