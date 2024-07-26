派無人機窺敵有前科　加拿大女足主教練遭停職

力爭衞冕的加拿大女足，早前在首場分組賽對新西蘭賽前，被指有職員曾使用航拍機錄影對手訓練情況，事件引起爭議。加拿大足協周五（26日）表示經調查後，發現偷拍事件早有前科，因此決定將主教練普利斯特曼（Bev Priestman）暫時停職，直至巴黎奧運完結。

加拿大女足首場分組賽賽前爆出偷拍醜聞，被新西蘭指控使用航拍機，於球場上空拍攝球隊訓練，助理教練和分析師更因此被即時遣返回國。而加拿大足協經過連日調查後，由於發現事件早有前科，周五（26日）再宣布將主教練暫時停職，執行長布魯（Kevin Blue）表示：「在過去24小時我們獲知更多資訊，發現加拿大女足早在2024年巴黎奧運前，就已使用無人機刺探對手。有鑑於此，加拿大足協決定在巴黎奧運期間，以及直至外部審查完成之前，解除普利斯特曼的女足國家隊總教練職務。」

普利斯特曼因避嫌已缺席加拿大女足首場比賽，外界原本預期她會在對法國的第2場分組賽回歸。而隨着她遭到加拿大足協停職，助教史彭斯（Andy Spence）將取代其位置，帶領國家隊出戰餘下奧運賽事。不過加拿大女足士氣似乎未受太大影響，首場以2比1擊敗新西蘭，暫以3分排小組第2位。