中國泳隊禁藥風波　澳洲飛魚擬賽後抗議

巴黎奧運游泳項目周六（27日）才正式展開，但賽前已見火藥味濃。由於早前有消息爆出有23名中國泳手在上屆東京奧運前未能通過藥檢，但最終仍獲准參賽引起爭議，去屆奧運男子200米蛙泳金牌得主，「澳洲飛魚」曲克（Zac Stubblety-Cook）更加入戰團，稱如果中國泳將覃海洋取得獎牌，會考慮在頒獎台作抗議。

中國游泳隊禁藥風波近期傳得熱烘烘，據悉11名在東奧前藥檢不合格的泳手，本屆都會繼續參賽，包括近年表現大勇的張雨霏，美國游泳名將迪素爾及列迪姬早前已先後表示，近期有關中國隊的禁藥風波，令他們對賽事公平性有所質疑。

於上屆東奧男子200米蛙泳，贏得金牌的「澳洲飛魚」曲克日前接力發炮，揚言一旦覃海洋獲得獎牌，會考慮在頒獎禮作抗議，他解釋：「我並非針對任何國家，而是對涉嫌服用禁藥的避動員表達不滿，如果有牽涉風波的泳手贏取獎牌，我屆時應該會作出抗議。」

值得一提，澳洲泳手馬克賀頓及英國的史葛，分別在2019年的游泳世錦賽400米自及200自決賽後，拒絕與當時捲入禁藥疑雲的孫楊同台領獎，引來各界熱議。