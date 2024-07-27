巴黎奧運塞納河開幕　港隊第34隻船進場

「2024巴黎奧運」開幕禮，周六凌晨(27日)隆重展開，今屆奧運開幕禮是史上首次走出體育場館，融入城市，在巴黎市中心塞納河舉行，現場超過60萬觀眾，當中近50萬人在河岸免費觀看，與全球數十億電視觀眾，一起參與這次全球盛會，港隊持旗手張家朗表示期待。

開幕禮以運動員入場儀式拉開序幕，206個國家或地區代表、大約10,500名運動員，乘坐超過90艘船隻在塞納河上游行，每艘船配備攝影機進行直播，由奧斯特利茨橋出發，穿越巴黎市中心，繞過聖路易島及西岱島，耶拿橋為終點，全長6公里，途經多個名勝，更有多項神秘環節逐一揭盅，例如傳聞Celine Dion同Lady Gaga都會現身。現場天氣不太穩定，開幕禮前兩小時曾下過一陣雨。

香港代表團被安排第34隻船出場，與匈牙利、洪都拉斯同船，「劍神」張家朗與「超級女飛魚」何詩蓓一齊擔任港隊持旗手，張家朗表示：「很期待，因為同上一次不同，不在運動場內進行，想看看會如何。」。港隊派出約80人代表團出戰，包括35名運動員，當中超過一半運動員首次出戰奧運，劍擊、游泳、乒乓球、羽毛球及三項鐵人等隊員都有上船。現場消息稱，香港隊嘅船隻不設廁所，港將們要多加忍耐。

中國奧運代表團，派出擁有5面奧運金牌嘅乒乓球星馬龍與韻律泳女將馮雨，在開幕禮中國隊持旗出場。中華台北嘅持旗手係霹靂舞運動員孫振及羽毛球運動員戴資穎，美國嘅持旗手係籃球巨星勒邦占士同網球新星歌莉嘉芙。

開幕禮最大話題莫過於點聖火，據悉法國足球傳奇施丹及3面田徑奧運金牌得主Marie-Jose Perec等都有機會，而其中施丹就最受網民支持。開幕禮之後，巴黎奧運各項賽事正式展開，全部比賽共有32個體育項目，共產生329面金牌。